Η πρώτη μεταγραφή της Μπαρτσελόνα για το καλοκαίρι του 2025 πρέπει να θεωρείται τελειωμένη υπόθεση σύμφωνα με το «Jijantes», καθώς οι Μπλαουγκράνα έχουν συμφωνήσει με τον Γιόναταν Τα της Λεβερκούζεν.

Ο Γιόναταν Τα διανύει τους τελευταίους του μήνες στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, καθώς δεν επιθυμεί να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τις Ασπιρίνες, το οποίο λήγει το προσεχές καλοκαίρι. Ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός έχει βρεθεί στο στόχαστρο αρκετών ομάδων το τελευταίο διάστημα με τις Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου να... κονταροχτυπιούνται για το ποια θα τον κάνει δικό της.

Ο ίδιος φαίνεται να έχει ήδη κατασταλλάξει και σύμφωνα με το «Jijantes» έχει ήδη δώσει τα χέρια με τους Καταλανούς, που θα μπορέσουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους ως ελεύθερο τον Ιούνιο του 2025. Ο Χάνσι Φλικ έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο για το πώς θα τον αξιοποιήσει, με τον Τα να είναι σύμφωνος και απόλυτα ικανοποιημένος από τα όσα του προσφέρει η ομάδα. Ο ατζέντης του Πίνι Ζαχάβι χειρίστηκε πολύ προσεκτικά το θέμα της μεταγραφής του στους Μπλαουγκράνα, ενώ σύμφωνα με τους Ισπανούς, στο τελευταίο meeting ήταν παρών και ο Γερμανός αμυντικός.

Ο Ντέκο κατάφερε να «κλειδώσει» την πρώτη μεταγραφή της ομάδας του για το καλοκαίρι και πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική προσθήκη για τα μετόπισθεν, την ώρα που αναζητούνται λύσεις για τις περιπτώσεις τον Κρίστενσεν και Αραούχο που εκκρεμούν.

Ο Γιονατάν Τα είναι πολύ κοντά στο να εκπληρώσει ένα παιδικό του όνειρο, αυτό του να αγωνιστεί για την Μπαρτσελόνα. Η ραγδαία του βελτίωση στη Μπάγερν Λεβερκούζεν τον έχει κάνει περιζήτητο στη μεταγραφική αγορά, καθώς έχει πλέον συμπληρώσει 374 εμφανίσεις με τους Γερμανούς, με 15 γκολ και 12 ασίστ.

🚨 Jonathan Tah to Barcelona is practically completed after today's meeting. He will become a free agent in the summer.



(Source: @JijantesFC) pic.twitter.com/lT4IIm8s77