Οι Σαουδάραβες ετοιμάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αποκτήσουν τον Τιμπό Κουρτουά, αλλά αυτός προτιμά να συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έτοιμοι να «χρυσώσουν» τον Τίμπο Κουρτουά φαίνεται να είναι οι Σαουδάραβες. Σύμφωνα με τη «Marca», ετοιμάζονται να καταθέσουν μια εντυπωσιακή πρόταση στον Βέλγο γκολκίπερ, για να τον πείσουν να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία το καλοκαίρι του 2025.

Ωστόσο σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο 32χρονος τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται αποφασισμένος να παραμείνει στη Βασίλισσα. Ο Κουρτουά, ο οποίος έχει ήδη ενημερωθεί για την πρόταση, επιθυμεί να συνεχίσει να είναι μέλος των Μερένγες και να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2025.

Να θυμίσουμε πως ο Βέλγος τερματοφύλακας έγινε μέλος της Ρεάλ το 2018 και από τότε έχει καταγράψει 250 εμφανίσεις με τη φανέλα της Βασίλισσας.

