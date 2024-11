Το Instagram story του Βινίσιους από τον αγώνα Λίβερπουλ - Ρεάλ προκάλεσε την οργή του προέδρου της La Liga, ο οποίος τον κατηγόρησε για πειρατεία.

Η ανάρτηση του Βινίσιους κατά τη διάρκεια του αγώνα Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στον πρόεδρο της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, ο οποίος κατηγόρησε τον Βραζιλιάνο επιθετικό για παραβίαση των κανόνων μετάδοσης.

Ο 24χρονος επιθετικός της Βασίλισσας παρακολουθούσε τον αγώνα της από την τηλεόραση, καθώς λόγω του τραυματισμού του στο δικέφαλο μηριαίο στον αγώνα με τη Λεγανές, δεν αγωνίζόταν. Έτσι, ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία για να δείξει την υποστήριξή του στον σύλλογο, στην οποία όμως φαινόταν το λογότυπο του «TNT Sports». Ωστόσο, στην Ισπανία, τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων του Champions League κατέχει η Movistar και δημιουργήθηκε ντόρος για αυτή του η ενέργεια.

Ο Τέμπας εξοργίστηκε με αυτήν την ανάρτηση και κατηγόρησε τον Βινίσιους για «πειρατεία». Ο πρόεδρος του Ισπανικού πρωταθλήματος τόνισε πως στην Ισπανία τα παιχνίδια του Champions League πρέπει να παρακολουθούνται μέσω της Movistar και όχι μέσω άλλων πλατφορμών, εξηγώντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις συμφωνίες της La Liga με τους τηλεοπτικούς παρόχους: «Κατά τη διάρκεια του αγώνα Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης, ο Βινίσιους ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram που το παρακολουθούσε και μπορείτε να δείτε το λογότυπο του TNT Sports στην οθόνη του. Αυτό είναι πειρατεία. Όταν βρίσκεσαι στην Ισπανία, πρέπει να παρακολουθείς τα παιχνίδια του UCL μέσω της Movistar».

