Ο Κάρλο Αντσελότι θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του Βινίσιους, καθώς ο Βραζιλιάνος έχει υποστεί τραυματισμό στο δικέφαλο μηριαίο του και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Ακόμα ένας κομβικός παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης έρχεται να προστεθεί στο μεγάλο απουσιολόγιο του Κάρλο Αντσελότι. Μετά το ματς με τη Λεγκανές για τη La Liga, o Βινίσιους χρειάστηκε να υποβληθεί σε εξετάσεις καθώς είχε ενοχλήσεις στο αριστερό του πόδι.

Όπως ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν της Βασίλισσας, ο 24χρονος Βραζιλιάνος έχει τραυματιστεί στο δικέφαλο μηριαίο του αριστερού του ποδιού και θα πρέπει να μείνει εκτός τουλάχιστον για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Το διάστημα της απουσίας του δεν είναι ακόμα σίγουρο, και η κατάστασή του θα επανεξεταστεί, ενώ ο ίδιος θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το διηπειρωτικό στις 18 Δεκεμβρίου. Στο μεταξύ αναμένεται να χάσει την αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ για το Champions League στην ερχόμενη αγωνιστική, αλλά κι εκείνο με την Αταλάντα στις 10/12.

🚨🚨 BREAKING: Vinicius Jr is OUT for around 3 weeks. @COPE pic.twitter.com/1BCwBLagTq