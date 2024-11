Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη σχεδιάσει το πλάνο της για να κάνει τον Βίκτορ Γιόκερες κάτοικο Βαρκελώνης, ευελπιστώντας να δελεάσει τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με μια ειδική πρόταση.

Ο Βίκτορ Γιόκερες αποτελεί το hot prospect του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή. Ο Σουηδός «killer» της Σπόρτινγκ Λισαβόνας σκορπάει τον τρόμο στις αντίπαλες άμυνες και σκοράρει το ένα γκολ πίσω από το άλλο, τόσο με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας όσο και με της εθνικής Σουηδίας.

Η Μπαρτσελόνα είναι μια από τις πολλές ομάδες που έχει στο στόχαστρο τον Γιόκερες. Μπορεί ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση ωστόσο οι «μπλαουγκράνα» σκέφτονται ήδη την επόμενη ημέρα, καθώς ο Πολωνός «πατάει» στα 36 του χρόνια και έχει συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2026.

Σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης, η Μπαρτσελόνα έχει ήδη κάνει μερικές διερευνητικές επαφές τόσο με την πλευρά του Γιόκερες όσο και με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Συγκριτικά με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά μεγαθήρια, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται πίσω όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης του Σουηδού φορ. Ωστόσο σύμφωνα με την «Sport» οι «μπλαουγκράνα» ετοιμάζουν μια άκρως δελεαστική πρόταση. Η Μπαρτσελόνα φέρεται να ετοιμάζει πρόταση 70 εκατομμυρίων προς τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με σκοπό να αφήσει ως δανεικό στη Λισαβόνα τον Σουηδό φορ μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Στόχος των Καταλανών είναι να «γλιτώσουν» τα 30 επιπλέον εκατομμύρια της ρήτρας των 100 εκατομμυρίων και παράλληλα να προσφέρουν στον Λεβαντόφσκι με αυτόν τον τρόπο μια τελευταία γεμάτη χρονιά. Στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα» θεωρούν πως ο δανεισμός του Γιόκερες στη Σπόρτινγκ -εφόσον αποκτηθεί- θα πείσει τους Πορτογάλους για να πουν το μεγάλο «ναι».

🚨🚨 | Barcelona’s plan would be to sign Viktor Gyokeres this year for €70m and then loan him to Sporting for one more season. He would join Barça in 2026 when Lewandowski’s contract expires. [@DBR8] pic.twitter.com/mU3gbbv5Ny