Η Μπαρτσελόνα γλυκοκοιτάζει την περίπτωση του Βίκτορ Γιόκερες και μάλιστα ο Σουηδός πρόκειται για την πρώτη επιλογή που θα προσπαθήσουν να «χτυπήσουν» οι «μπλαουγκράνα» στη μετά-Λεβαντόφσκι εποχή.

Ο Βίκτορ Γιόκερες αποτελεί το hot prospect του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή. Ο Σουηδός «killer» της Σπόρτινγκ Λισαβόνας σκορπάει τον τρόμο στις αντίπαλες άμυνες και σκοράρει το ένα γκολ πίσω από το άλλο, έχοντας μπει αναμενόμενα και αναπόφευκτα στα μπλοκάκια των μεγαλύτερων ομάδων της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα καταλανικά Μέσα, η Μπαρτσελόνα είναι ένα από τα «μεγαθήρια» που εξετάζει επίσης την περίπτωση του 26χρονου σέντερ φορ της Σπόρτινγκ. Όπως αναφέρει η «Sport», η διοίκηση της Μπαρτσελόνα έχει «κυκλώσει» τον Γιόκερες για το άμεσο μέλλον, καθώς ο Σουηδός φέρεται να είναι η πρώτη επιλογή των «μπλαουγκράνα» για την αντικατάσταση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, όταν ο Πολωνός αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη.

Μάλιστα, το καταλανικό Μέσο τονίζει πως ήδη έχουν γίνει διερευνητικές επαφές ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την πλευρά του Γιόκερες, αλλά και ανάμεσα στους «μπλαουγκράνα» και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

