Ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν έκρυψε την πεποίθησή του ότι ο Βινίσιους θα έπρεπε να είναι ο νικητής της Χρυσής Μπάλας, επικρίνοντας τους δημοσιογράφους που δεν ψήφισαν τον Βραζιλιάνο.

Στην ετήσια γενική συνέλευση της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φλορεντίνο Πέρεθ μίλησε σχετικά με ό,τι αφορά την ομάδα του τη φετινή σεζόν, ενώ στράφηκε κατά της FIFA και της UEFA σχετικά με το καταπιεσμένο καλεντάρι, αλλά και για την European Super League.

Πέρα από αυτά, ο Πέρεθ δεν παρέλειψε να σχολιάσει την φετινή ετυμηγορία για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, ρίχνοντας τα «βέλη» του σε δημοσιογράφους που κατά τη γνώμη του στέρησαν από τον Βινίσιους το βραβείο!

«Όσον αφορά τη Χρυσή Μπάλα; Σίγουρα ο Ρόδρι είναι ένας σπουδαίος παίκτης και είναι από τη Μαδρίτη. Του άξιζε μία Χρυσή Μπάλα, αλλά όχι φέτος, πέρυσι.

Χωρίς τη Ναμίμπια, την Ουγκάντα, την Αλβανία και τη Φινλανδία, ο Βινίσιους θα είχε κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. Αυτές οι χώρες δεν έδωσαν καν ψήφο στον Βινίσιους, ούτε μία. Τουλάχιστον ο Φινλανδός παραιτήθηκε και δεν θα είναι πια μέλος της κριτικής επιτροπής

Βινίσιους, για εμάς είσαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Θέλω να ξέρεις ότι οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης είναι περήφανοι για εσένα, για όλα όσα χρειάστηκε να υπομείνεις πολλές άδικες στιγμές, αλλά όλα αυτά σε έκαναν τον ποδοσφαιριστή που είσαι σήμερα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πέρεθ.

