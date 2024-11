Πέρεθ για τη European Super League: «Είμαι πιο αισιόδοξος από ποτέ, μπήκε τέλος στο μονοπώλιο της UEFA»

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ μίλησε για όλους και για όλα στη Ρεάλ Μαδρίτης, παίρνοντας θέση υπέρ της European Super League και εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους το νέο φορμάτ του Champions League είναι καταστροφικό για τις συμμετέχουσες ομάδες.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ μίλησε στην ετήσια γενική συνέλευση της Ρεάλ Μαδρίτης για όλα όσα συμβαίνουν στις τάξεις της την τρέχουσα σεζόν, βγάζοντας έναν λόγο που διήρκεσε περισσότερο από 50 λεπτά. Ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων στάθηκε σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του νέου «Μπερναμπέου», τους τραυματισμούς των παικτών του, αλλά και τη μεταγραφή Μπαπέ που μονοπώλησε το ενδιαφέρον το μεταγραφικό παζάρι του περασμένου καλοκαιριού.

Ο Ισπανός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο νέο φορμάτ του Champions League, αλλά και στη δημιουργία της European Super League, την οποία έχει οραματιστεί.

«Είμαι πιο αισιόδοξος από ποτέ. Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Έβαλε τέλος σε ένα μονοπώλιο δεκαετιών της UEFA. Υπήρχαν πολλές πιέσεις και απειλές που θα μπορούσαν να ρίξουν οποιονδήποτε, αλλά όχι εμάς. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να ξεκινήσει ένα νέο μοντέλο, όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο το καλύτερο», ανέφερε ο Φόρεντίνο Πέρεθ που για ακόμα μία φορά άσκησε δριμεία κριτική στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και το νέο φορμάτ της κορυφαίας δισυλλογικής διοργάνωσης.

«Η νέα μορφή του Champions League είναι άδικη, κανείς δεν την καταλαβαίνει. Με περισσότερα παιχνίδια, η αξία του καθενός ξεχωριστά έχει μειωθεί κατά σχεδόν 30%. Ναι μεν διεξάγονται περισσότερα παιχνίδια, αλλά αξίζουν λιγότερο. Αυτή η διοργάνωση θα εμπνέει ενθουσιασμό μόνο στο τέλος και όχι στην αρχή της», κατέληξε ο πρόεδρος της Ρεάλ που επιμένει στην απόφασή του να στηρίξει το νέο θεσμό που είχε προτείνει και ξεσήκωσε «θύελλα» αντιδράσεων.

