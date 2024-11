Ο Φινλανδός δημοσιογράφος Γιούα Κανέρβα παραδέχθηκε πως ξέχασε να... ψηφίσει τον Βινίσιους στη Χρυσή Μπάλα, με αποτέλεσμα να υποβάλλει την παραίτησή του από την κριτική επιτροπή.

Σε ένα μάλλον ασυνήθιστο λάθος υπέπεσε Φινλανδός δημοσιογράφος κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας της Χρυσής Μπάλας 2024, η οποία κατέληξε στα χέρια του Ρόδρι.

Με ανάρτησή στου στο Twitter, ο Γιούα Κανέρβα παραδέχθηκε πως... ξέχασε να ψηφίσει τον Βινίσιους μεταξύ των δέκα καλύτερων παικτών για το βραβείο και αποφάσισε να παραιτηθεί από την κριτική επιτροπή της Χρυσής Μπάλας!

Μάλιστα, φαίνεται πως ήταν ο ένας εκ των τριών δημοσιογράφων της επιτροπής που δεν συμπεριέλαβαν τον Βινίσιους στους δέκα καλύτερους παίκτες του κόσμου. Να θυμίσουμε, ότι η διαφορά μεταξύ του Ρόδρι και του Βραζιλιάνου σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν 41 βαθμοί.

My technical error. I will resign from the Ballon d'Or jury.