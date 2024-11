Ο Χάνσι Φλικ έχει αλλάξει εντελώς την αγωνιστική κατάσταση της Μπαρτσελόνα αλλά και τη νοοτροπία στα αποδυτήρια, καθώς έχει ήδη «κυκλώσει» την ημερομηνία του τελικού του Champions League την οποία και έχει «καρφιτσώσει» στα «μπλαουγκράνα» αποδυτήρια.

Η έλευση του Χάνσι Φλικ μοιάζει να έχει φέρει πρόωρα την άνοιξη στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα. Ο Γερμανός τεχνικός έχει μεταμορφώσει την εικόνα των «μπλαουγκράνα» οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή της La Liga, έχοντας διαλύσει στη μέχρι τώρα πορεία τους την Μπάγερν με 4-1 και τη Ρεάλ Μαδρίτης με 4-1 μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Ο Φλικ έχει αλλάξει εντελώς την αγωνιστική κατάσταση της Μπαρτσελόνα και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα και την εικόνα που παρουσιάζουν οι «μπλαουγκράνα». Το βασικότερο ωστόσο μοιάζει να είναι η μεταμόρφωση όσον έχει να κάνει με τη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών.

Ο Γερμανός τεχνικός φημίζεται άλλωστε για τον δυνατό του χαρακτήρα και για τις σκληρές προπονήσεις που κάνει στους ποδοσφαιριστές του. Μάλιστα, παρότι βρισκόμαστε ακόμα στα τέλη του Νοέμβρη ο Φλικ δεν κρύβει τις φιλοδοξίες και τους στόχους του στους ποδοσφαιριστές του.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα της Ισπανίας, ο Φλικ έχει φτιάξει ένα αναλυτικό πρόγραμμα των αναμετρήσεων που έχουν οι «μπλαουγκράνα» μέχρι το τέλος της σεζόν και το έχει «καρφιτσώσει» στα αποδυτήρια ώστε να το βλέπουν οι ποδοσφαιριστές του. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό βρίσκεται και ο τελικός του Champions League που είναι προγραμματισμένος για τις 31/12 στην «Allianz Arena» του Μονάχου. Μια κίνηση η οποία αναδεικνύει τη νοοτροπία του Φλικ αλλά και τους στόχους που έχει για φέτος, στην πρώτη του σεζόν στην Μπαρτσελόνα.

Hansi Flick is already thinking about the Champions League final. He has added it to his calendar.



