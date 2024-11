Ρόδρι: «Όταν σε καλεί η Ρεάλ Μαδρίτης, η καλύτερη ομάδα στην ιστορία, πρέπει να δίνεις προσοχή»

Ο νικητής της Χρυσής Μπάλας, Ρόδρι, απάντησε στο ενδεχόμενο του να αγωνιστεί για τη Ρεάλ Μαδρίτης υποσηρίζοντας ότι μόνο το να σε καλέσει η Βασίλισσα είναι τιμή και αξίζει να σκεφτείς οποιαδήποτε πρότασή της.

Ο Ρόδρι μίλησε για όλους και για όλα στην τηλεοπτική εκπομπή «El Hormiguero», λίγες ημέρες αφότου κατέκτησε την Χρυσή Μπάλα. Ο παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, απάντησε στο δίλημμα Μέσι ή Ρονάλντο και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα σχέδια που έχει για την καριέρα του, μόλις αναρρώσει και επιστρέψει στη δράση.

Ο Ισπανός μέσος φυσικά κι ερωτήθηκε για την... επεισοδιακή τελετή του Παρισιού, την οποία μποϊκόταρε η Ρεάλ Μαδρίτης λόγω της μη επιλογής του Βινίσιους. Ο ίδιος κλήθηκε να απαντήσει στο αν η απόφαση της Βασίλισσας ήταν δικαιολογημένη, καθώς και στο αν θα αγωνιζόταν ποτέ με τη φανέλα των Μερένγκες σε περίπτωση που τον προσέγγιζαν.

«Προφανώς, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης σε καλεί, ο καλύτερος και πιο επιτυχημένος ποδοσφαιρικός σύλλογος στην ιστορία, με ό,τι αυτό σημαίνει, είναι τιμή. Πάντα πρέπει να δίνεις προσοχή σε μία τέτοια πρόταση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω αν η Ρεάλ θα παραστεί σε άλλη τελετή Χρυσής Μπάλας ή όχι. Είναι μια απόφαση που πήραν για τους δικούς τους λόγους», είπε ο παίκτης των Citizens που στάθηκε και στο θέμα του Βινίσιους που απασχόλησε έντονα.

«Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Είναι έξυπνος τύπος και με τον καιρό έχει καταλάβει ότι όσο πιο συγκεντρωμένος είναι στο γήπεδο, τόσο καλύτερος θα είναι. Έχει πτυχές που μπορεί να βελτιώσει, όπως όλοι μας. Είναι νέος ακόμα και θα βρει ανθρώπους να τον συμβουλεύουν σωστά, ειδικά στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι ένας σύλλογος με αξίες, οπότε έχω λίγα να πω γι' αυτον».

🚨 Rodri: “If Real Madrid call me? Obviously, when Real Madrid, the best and most successful club in history calls you, it’s an honor. You always have to pay attention.” @ellarguero pic.twitter.com/vVxjlfoBUS