Στις επιλογές της Ρεάλ Μαδρίτης για ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας προστέθηκε και το όνομα του αμυντικού της Λεβερκούζεν, Τζόναθαν Τα, σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports».

Τέλος δεν έχουν οι τραυματισμοί για τη Ρεάλ Μαδρίτης! Στις απουσίες των Μερένγκες προστέθηκε πρόσφατα και ο Έντερ Μιλιτάο που τέθηκε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν με νέα ρήξη χιαστού, προκαλώντας ακόμα έναν πονοκέφαλο στον Κάρλο Αντσελότι.

Με την αμυντική γραμμή αποδεκατισμένη η Ρεάλ εξετάζει τις επιλογές της για ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Αντόνιο Ρούντιγκερ, με μια ακόμα περίπτωση να προστίθεται στο ραντάρ της.

Ο λόγος για τον στόπερ της Λεβερούζεν, Τζόναθαν Τα, με το γερμανικό «Sky Sports» να τονίζει πως αν και ακόμα δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις, ο Γερμανός θα μπορούσε να πάει στη Μαδρίτη τον Ιανουάριο.

Με μόλις μερικούς μήνες άλλωστε να απομένουν στο συμβόλαιό του η Λεβερκούζεν είναι ανοικτή σε προτάσεις, τη στιγμή που οι Μπαρτσελόνα και Μπάγερν τον έχουν με τη σειρά τους στο «στόχαστρο».

🚨⚪️ Jonathan #Tah is indeed on Real Madrid’s list among other options ✔️



There are no concrete negotiations yet, but a transfer of the 28 y/o could become a real possibility in January, while FC Bayern are still attempting to sign him as a free agent next summer.



Understand… pic.twitter.com/3nhexpOrEU