Ο Λαμίν Γιαμάλ αποδεικνύει συνεχώς πόσο ώριμος είναι ποδοσφαιρικά, έχοντας μάλιστα συμπληρώσει περισσότερες από 80 επίσημες επαγγελματικές συμμετοχές στην ηλικία την οποία ο Λιονέλ Μέσι έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα!

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει βαλθεί να τρελάνει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με τα καμώματα του. Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του βραβείου Kopa, ο 17χρονος σταρ της Μπαρτσελόνα κατάφερε να ξεχωρίσει και στο καταλανικό ντέρμπι με την Εσπανιόλ, κάνοντας μια μαγική ασίστ με το εξωτερικό στον Ντάνι Όλμο.

Ο Γιαμάλ πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ταλέντα των τελευταίων ετών και αποδεικνύει συνεχώς πόσο πιο μπροστά είναι από τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του. Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται και μέσα από τα γεγονότα, καθώς στην ηλικία που βρίσκεται τώρα ο Γιαμάλ, ο Λιονέλ Μέσι έκανε πριν από λίγα χρόνια το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μέσι έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τους «μπλαουγκράνα» σε ηλικία 17 ετών και 114 ημερών. Την ίδια ακριβώς ηλικία έχει πλέον ο Λαμίν Γιαμάλ ο οποίος έχει «σπάσει» όλα τα ρεκόρ, διασχίζοντας ήδη ένα μονοπάτι που είναι για λίγους.

Στην ηλικία που ο Μέσι έκανε το ντεμπούτο του με την Μπαρτσελόνα, ο Γιαμάλ μετράει με τους «μπλαουγκράνα» 66 επίσημες συμμετοχές με 13 γκολ και 17 ασίστ, έχοντας κατακτήσει ήδη και ένα πρωτάθλημα. Σε αυτό το διάστημα ο Γιαμάλ έχει αγωνιστεί φυσικά και με την εθνική Ισπανίας, μετρώντας με τη «Φούρια Ρόχα» 17 συμμετοχές με 3 γκολ και 9 ασίστ και την κατάκτηση του περασμένου EURO.

📆 As of today, Lamine Yamal is the same age as Lionel Messi when he made his official debut for Barcelona (aged 17 years & 114 days).



🤯 Although Yamal has already played 82 senior games & won 2 major trophies. pic.twitter.com/LyR9fC4BSe