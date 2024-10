Η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε με επιτυχία τη «διαβολοβδομάδα» και έστειλε ηχηρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, με τους Λεβαντόφσκι, Ραφίνια και Γιαμάλ να έχουν καταλυτικό ρόλο στη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας του Χάνσι Φλικ.

Τρία «καυτά» παιχνίδια σε διάστημα έξι ημερών είχε να δώσει η Μπαρτσελόνα. Πρώτα απέναντι στη Σεβίλλη και στη συνέχεια τα δύο μεγάλα ντέρμπι απέναντι σε Μπάγερν και Ρεάλ Μαδρίτης. Τρία ματς τα οποία περίμεναν άπαντες για να βγάλουν πιο ξεκάθαρα συμπεράσματα όσον αφορά την Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ. Κυρίως τα δύο μεγάλα παιχνίδια απέναντι στην Μπάγερν και τη Ρεάλ.

Η Μπαρτσελόνα του Φλικ ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τη «διαβολοβδομάδα». Όχι απλώς έκανε το 3x3, αλλά διέλυσε και τις τρεις ομάδες που αντιμετώπισε, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Καταλυτικό ρόλο στη μέχρι τώρα πορεία των «μπλαουγκράνα» έχει η επιθετική τριπλέτα της. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θυμίζει τον παλιό καλό... Λέβα. Ο Πολωνός στράικερ κάνει «όργια» και βρίσκει δίχτυα με κλειστά μάτια, έχοντας ήδη πετύχει 17 γκολ στα πρώτα 14 παιχνίδια της σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Ο «Λέβα» τρομοκρατεί τις αντίπαλες άμυνες, πετυχαίνοντας το ένα γκολ πίσω από το άλλο. Δύο φορές εκτέλεσε τον Λούνιν στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στο μεγάλο clasico του Σαββάτου.

Ο Λαμίν Γιαμάλ από την άλλη δείχνει ήδη έτοιμος να εξελιχθεί στον επόμενο ηγέτη των «μπλαουγκράνα». Ακόμα και σε ένα μέτριο -για τα δεδομένα του- παιχνίδι, ο Γιαμάλ κατάφερε να σκοράρει. Μάλιστα, ο 17χρονος έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία των clasico με το γκολ που πέτυχε στη Μαδρίτη. Ο Κάρλο Αντσελότι χρειάστηκε να αλλάξει ρόλους στους ποδοσφαιριστές του προκειμένου να προσαρμοστεί πάνω στις ικανότητες ενός παιδιού που ακόμα πηγαίνει σχολείο, μεταφέροντας τον Καμαβινγκά στο αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής ώστε να βοηθάει τον Μεντί στα μαρκαρίσματα πάνω στον Ισπανό εξτρέμ. Μέχρι στιγμής ο Γιαμάλ έχει μέσα στη σεζόν 6 γκολ και 8 ασίστ, έχοντας συμμετοχή σε 14 γκολ των «μπλαουγκράνα».

Ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο παρουσιάζει σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν ο Ραφίνια. Ο Βραζιλιάνος είναι ένας από τους μεγάλους κερδισμένους της έλευσης του Χάνσι Φλικ. Ο Γερμανός έχει δώσει στον Ραφίνια έναν πιο ελεύθερο ρόλο στο γήπεδο και ο Βραζιλιάνος τον έχει βγάλει ασπροπρόσωπο μέχρι στιγμής. Πέτυχε χατ τρικ απέναντι στην Μπάγερν, ενώ κόντρα στη Ρεάλ είχε ένα γκολ και μια ασίστ. Ο «Ράφα» κάνει το ένα καλό παιχνίδι πίσω από το άλλο και προσφέρει ουσία στους «μπλαουγκράνα». Συνολικά σε αυτά τα πρώτα 14 παιχνίδια της σεζόν, ο Ραφίνια μετράει 10 γκολ και 9 ασίστ, έχοντας καθοριστικό ρόλο τόσο στην επιθετική γραμμή της ομάδας του Χάνσι Φλικ.

Αυτή τη στιγμή στην La Liga μόνο τρεις ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει να συνεισφέρουν σε 10+ γκολ. Φυσικά, αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές είναι τα μέλη της επιθετικής τριπλέτας της Μπαρτσελόνα, με τον Βινίσιους να ακολουθεί στην τέταρτη θέση με συμμετοχή σε 9 γκολ.

