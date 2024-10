Κάρλο Αντσελότι: «Τελευταία φορά που χάσαμε 0-4 από την Μπαρτσελόνα, κερδίσαμε και πρωτάθλημα και Champions League»

Ο Κάρλο Αντσελότι μίλησε για την ήττα-σοκ από την Μπαρτσελόνα μέσα στο «Μπερναμπέου» λέγοντας μεν ότι τούς πλήγωσε ως ομάδα, φάνηκε όμως αισιόδοξος ότι δεν θα καθορίσει την πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης σε La Liga και Champions League φέτος.

Ένα ημίχρονο χρειάστηκε η Μπαρτσελόνα για να κάνει το μεγαλύτερο εφιάλτη της Ρεάλ πραγματικότητα. Το σύνολο του Κάρλο Αντσελότι γνώρισε την ήττα με 0-4 εντός έδρας, στην 11η αγωνιστική της La Liga, με τους Μπλαουγκράνα να παίρνουν ένα τεράστιο διπλό στη Μαδρίτη.

Ο προπονητής της Βασίλισσας, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το αποκαρδιωτικό αυτό αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι το σκορ δεν αποτυπώνει την εικόνα της ομάδας του.

«Είναι διαφορετικό από το ματς με τη Λιλ. Δεν παίξαμε καλά εκείνη την ημέρα, ενώ σήμερα αγωνιστήκαμε. Το σκορ δεν δείχνει αυτά που εμείς είδαμε στο γήπεδο», ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός που παραδέχθηκε ότι δεν μετανιώνει για το πλάνο που είχε για το ματς.

Όσον αφορά την ευρεία ήττα που υπέστησαν οι Μερένγκες στην έδρα τους, ο Αντσελότι σχολίασε ότι δεν τη βλέπει ως κακό οιωνό για την εξέλιξη της σεζόν, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Την τελευταία φορά που χάσαμε με 0-4, κερδίσαμε και πρωτάθλημα και Champions League. Είμαστε πληγωμένοι και είναι μία σκληρή και δύσκολη στιγμή για εμάς, αλλά δεν θα τα παρατήσουμε».

🗣 Ancelotti: "The last time we lost 0-4 vs Barcelona at home we won La Liga and the Champions League. We won't stop fighting." pic.twitter.com/VG4xT35viu