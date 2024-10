Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από τις ισπανικές αρχές για την επίθεση κατά του Βινίσιους στο Ατλέτικο - Ρεάλ Μαδρίτης, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υποκίνηση σε βία εις βάρος του Βραζιλιάνου.

Η αστυνομία της Ισπανίας συνέλαβε τέσσερα άτομα με την υποψία ότι υποκίνησαν τη ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Βινίσιους Τζούνιορ πριν από το ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ατλέτικο, στις 29 Σεπτεμβρίου.

Οι ύποπτοι, φερόμενοι ως οπαδοί των Ροχιμπλάνκος, κατηγορούνται ότι ενθάρρυναν τους φιλάθλους που θα παρευρίσκονταν στο «Μετροπολιτάνο» να προσβάλουν τον Βραζιάνο παίκτη της Βασίλισσας με ύβρεις και αντίστοιχες χειρονομίες. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τις Αρχές μέσω των επίσημων λογαριασμών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παρακίνηση σε βία και σε πράξεις αντίστοιχου χαρακτήρα, και δεν αποκλείονται περαιτέρω συλλήψεις, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη (24/10). Παράλληλα, η αστυνομία εξήγησε ότι η έρευνα ξεκίνησε μετά από τρεις καταγγελίες που κατατέθηκαν από τη La Liga με αφορμή το συμβάν.

Ο επεισοδιακός αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες της Μαδρίτης, θα μείνει για πολλούς λόγους αξέχαστος, καθώς και τα επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Κουρτουά, οδήγησαν στο κλείσιμο της κερκίδας των οργανωμένων για μία αγωνιστική και στην επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην Ατλέτικο.

