Σχεδόν ένα χρόνο μετά τη ρήξη χιαστών ο Γκάβι αγωνίστηκε ξανά με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα κι έδειξε πως τα χειρότερα είναι πλέον πίσω του.

Γκάβι, η επιστροφή! Ο εφιάλτης του Ισπανού μέσου που ξεκίνησε τον προηγούμενο Οκτώβριο με τη ρήξη χιαστού απέναντι στη Γεωργία έληξε κι επίσημα 349 μέρες αργότερα, όταν φόρεσε ξανά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα για να αγωνιστεί κόντρα στη Σεβίλλη.

Ο Χάνσι Φλικ τον υπολόγιζε για την αναμέτρηση και τον είχε συμπεριλάβει στην αποστολή, προτού τελικά τον ρίξει στη μάχη ως αλλαγή στο 82΄του αγώνα.

Αναμενόμενα ο Γκάβι πέρασε στο ματς καταχειροκροτούμενος από τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα φορώντας μάλιστα το περιβραχιόνιο του αρχηγού, με τα χειρότερα να ανήκουν πλέον στο παρελθόν για τον 20χρονο μέσο.

🇪🇸✨ After 349 days out with injury, Gavi is BACK! Big moment as he was also given the captain's armband. 💙❤️ (@LaLiga) pic.twitter.com/KyG3cgjQZ7