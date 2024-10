Με ανάρτησή του στα social media, ο Αντρές Ινιέστα μοιράστηκε φωτογραφίες από την πρώτη του ημέρα σε μάθημα προπονητικής, μερικές μόλιες ημέρες μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Το ταξίδι του Αντρές Ινιέστα ως ποδοσφαιριστής μπορεί να έλαβε τέλος, όμως ένα νέο ξεκινάει για τον 40χρονο Ισπανό, αυτό του προπονητή.

Ο Ινιέστα αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στις αρχές του μήνα βάζοντας τέλος σε μία σπουδαία καριέρα. Όπως ο ίδιος είχε δηλώσει μερικές μόλις ώρες μετά την απόφασή του, επιθυμία του πλέον ήταν να ασχοληθεί με την προπονητική και να συνεχίσει να είναι μέρος του αγαπημένου του αθλήματος, απλώς από άλλο πόστο.

Ο ίδιος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τις πρώτες του στιγμές ως προπονητής, έχοντας ξεκινήσει την εκπαίδευσή του για να γίνει «θρύλος» και από την άκρη των πάγκων!

Primeros días en el curso de entrenador. Gracias @uaefa_ae por darme la oportunidad de empezar a aprender y a formarme #ElJuegoContinúa ⚽❤️



First days in the coaching course. Thank you @uaefa_ae for giving me the opportunity to start learning and training #TheGameContinues ⚽️❤️ pic.twitter.com/7jCUx6U105