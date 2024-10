Ζοάν Λαπόρτα: «Ομάδα έδινε 250 εκατ. για τον Γιαμάλ, αλλά είπα όχι»

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι απέρριψε πρόταση 250 εκατ. για τον Λαμίν Γιαμάλ, με το «Goal» να αναφέρει ότι η συγκεκριμένη ομάδα ήταν η PSG.

«Ένας σύλλογος με προσέγγισε για να αποκτήσει τον Λαμίν Γιαμάλ για 250 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι και είπα όχι», δήλωσε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα στο επίσημο podcast του συλλόγου, «Barça One», που κυκλοφόρησε την Πέμπτη (17/10).

«Είναι ο πιο δημοφιλής παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο ισχυρός άνδρας των Μπλαουγκράνα, ο οποίος ωστόσο δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομα της ομάδας που ήθελε να κάνει δικό της τον 17χρονο. Το «Goal» αναφέρει σε ρεπορτάζ του, ότι το συγκεκριμένο κλαμπ ήταν η PSG.

Η συγκεριμένη προσφορά, θα έκανε το παιδί-θαύμα από την Ισπανία τον πιο ακριβό παίκτη στην ιστορία, ξεπερνώντας τον Νεϊμάρ και τα 222 εκατομμύρια, που πλήρωσε η PSG στην «Μπάρτσα» το 2017. Ο Ισπανός διεθνής των Καταλανών δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2026, το οποίο συνοδεύεται με ρήτρα αποδέσμευσης που αγγίζει το 1 δις ευρώ!

Όντας βασικός παίκτης της Μπαρτσελόνα, αλλά και και της εθνικής Ισπανίας, με την οποία κατέκτησε το EURO το περασμένο καλοκαίρι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των Μπλαουγκράνα και πολύ δύσκολα ο σύλλογος θα αποχωριστεί ένα από τα πιο επιτυχημένα προϊόντα των ακαδημιών του.

