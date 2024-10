Οι αδιανόητες ρήτρες της Μπαρτσελόνα στους παίκτες της Masia: Συνολικά είναι πάνω από 4 δισ.

Η Masia αποτελεί ένα «χρυσωρυχείο» για την Μπαρτσελόνα, η οποία έχει δεσμεύσει τα ανερχόμενα από την ακαδημία της ταλέντα, με ρήτρες που αγγίζουν συνολικά τα 4 δις ευρώ!

Σε μία από τις τελευταίες του δημόσιες εμφανίσεις, ο Ζοάν Λαπόρτα, έπλεξε το εγκώμιο στον Ντέκο, τον αθλητικό διευθυντή της Μπαρτσελόνα. Ο ίδιος, πέρα από την επιλογή του Χάνσι Φλικ για, κατάφερε να εξασφαλίσει και την ανανέωση των συμβολαίων μιας γενιάς ταλαντούχων παικτών που αποτελούν γέννημα θρέμα του συλλόγου, έχοντας κάνει τα πρώτα τους βήματα στη Masia.

Αυτοί οι παίκτες, όπως τόνισε ο ισχυρός άνδρας των Καταλανών, είναι και θα πρέπει να παραμείνουν οι ακρογωνιαίοι λίθοι της πρώτης ομάδας στο μέλλον, καθώς αποτελούν δικό της προϊόν.

Στα γραφεία των Μπλαουγράνα πλέον επικρατεί η απόλυτη ηρεμία, καθώς όλοι όσους έχει ξεχωρίσει και υπολογίζει ο Γερμανός τεχνικός, έχουν «δεθεί» με συμβόλαια τα οποία περιλαμβάνουν τεράστιες ρήτρες αποδέσμευσης. Οι συγκεκριμένες ρήτρες αγγίζουν στο σύνολο τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, με ορισμένες από αυτές να μην έχουν ανακοινωθεί καν, πράγμα που σημαίνει ότι η αξία τους μπορεί να υπερβαίνει αυτό το νούμερο.

Ο Αλεχάντρο Μπαλντέ είναι ένας εξ αυτών. Τον Σεπτέμβριο του 2023, ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2028, με τη ρήτρα του να τίθεται στο 1 δις. Ο νεαρός μπακ έχει γίνει χρήσιμος στην Μπαρτσελόνα, αντικαθιστώντας τον έμπειρο Τζόρντι Άλμπα και τη φετινή σεζόν έχει μία ασίστ σε δέκα ματς.

Επόμενος ο Γκάβι, ένας από τους πιο ελπιδοφόρους παίκτες των Μπλαουγκράνα, που υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2026, με ρήτρα επίσης 1 δις ευρώ. Το ίδιο και ο Φερμίν Λόπες, που ανανέωσε μέχρι το 2027, με ρήτρα 400 εκατομμύρια. Παρά τα λίγα λεπτά συμμετοχής που έχει λάβει, η πρόοδός του είναι εμφανής και οι Καταλανοί σκοπεύουν να τού κάνουν νέα πρόταση με αυξημένες απολαβές.

Fermín and Balde hold a special talk at La Masia. 💙❤️ pic.twitter.com/F921e2iFWm

Τέλος, ο Λαμίν Γιαμάλ, το πιο λαμπρό αστέρι της Masia και αναπόσπαστο κομμάτι της Μπαρτσελόνα του Φλικ θα μέινει στην ομάδα τουλάχιστον μέχρι το 2026, με τη ρήτρα του να είναι στο 1 δις. Όντας ανήλικος, ο ίδιος δεν μπορεί να υπογράψει σύμβαση μεγαλύτερης διάρκειας επομένως οι Καταλανοί περιμένουν να συμπληρώσει τα 18 ώστε να τον δεσμεύσουν για περισσότερα χρόνια.

Παράλληλα, άλλοι παίκτες όπως ο Πάου Κουμπαρσί και ο Μαρκ Καθάδο, έχουν επίσης ανανεώσει, απολαμβάνοντας την επιστοσύνη που δείχνει ο σύλλογος σε αυτή τη νέα γενιά παικτών, η οποία δεν είναι μόνο χρήσιμη επί του παρόντος, αλλά αποτελούν επένδυση και για το μέλλον.

Pau Cubarsí: from La Masia to the first team. 💙❤️



🏡 #MadeInLaMasia pic.twitter.com/1b6EpnyXEH