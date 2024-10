Τον ίδιο τον Κιλιάν Μπαπέ φέρεται να αφορά η καταγγελία για βιασμό που ασκήθηκε σε ξενοδοχείο της Στοκχόλμης στο οποίο διέμεινε με τους φίλους του ο Γάλλος σούπερ σταρ, σύμφωνα με σουηδική ιστοσελίδα.

Στο μικροσκόπιο των σουηδικών αρχών βρίσκεται ο Κιλιάν Μπαπέ ως ύποπτος για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση.

Όπως αναφέρει σε αποκλειστικό της δημοσίευμα η σουηδική ιστοσελίδα «Expressen», η υπόθεση που άνοιξε από την Δευτέρα και έκανε λόγο για φερόμενο βιασμό που διαπράχθηκε στο ξενοδοχείο όπου διέμεινε ο Γάλλος σταρ με τους φίλους του, αφορά τελικά τον ίδιο και οι Αρχές τον έχουν στο επίκεντρο των ερευνών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του σουηδικού Μέσου ο Μπαπέ κρίνεται ως εύλογος ύποπτος από την τοπική αστυνομία, ο χαμηλότερος βαθμός σύνδεσης με την καταγγελία σε πρώτη φάση, και ο 26χρονος Γάλλος αναμένεται να κληθεί σε ακρόαση καθώς εκτιμάται ότι «η δική του εκδοχή θα αποδειχθεί σημαντική για την πορεία των ερευνών και θα ρίξει φως στην υπόθεση».

Η εν λόγω ακρόαση δεν είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιηθεί στη Σουηδία αλλά και μέσω απεσταλμένου στην πόλη που βρίσκεται ο Μπαπέ. Ακολούθως, ο εισαγγελέας θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει νομικά ή αν θα κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να κλείσει.

Από την πλευρά του, ο Μπαπέ αντέδρασε από νωρίς στα δημοσιεύματα που τον συνέδεσαν με την υπόθεση, κάνοντας λόγο για «fake news» και... δείχνοντας ουσιαστικά πως πρόκειται για «μοχλό» της Παρί Σεν Ζερμέν με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη.

Την ίδια ώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με τον Γάλλο ρεπόρτερ Ρομέν Μολίνα, συνεδρίασε ήδη εκτάκτως για την υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο ποδοσφαιριστής της.

🚨 Swedish police have confirmed to local media that Kylian Mbappé is the subject of a complaint for rape and sexual assault. 🤯



👉 The footballer was staying at the Bank Hotel and it is claimed the alleged rape took place on Thursday.



👉 Mbappé had visited the Chez Jolie… pic.twitter.com/Kx5zuGYUy5