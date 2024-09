Αυτή τη στιγμή ο Γιαμάλ ανήκει στην κατηγορία των «fun to watch» ποδοσφαιριστών του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο 17χρονος έχει την ικανότητα να εκθέτει τους αντιπάλους του και μάλιστα να το κάνει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Πλέον όμως, το «αστέρι» της Μπαρτσελόνα δείχνει να προσθέτει και ουσία στο παιχνίδι του και να περνάει σε άλλο επίπεδο.

Από την αρχή της σεζόν, ο Γιαμάλ έχει αγωνιστεί σε επτά αναμετρήσεις σε επίπεδο πρωταθλήματος και στην πρεμιέρα του Champions League απέναντι στη Μονακό. Σε όλα τα παιχνίδια, ο 17χρονος σούπερ σταρ έχει καταφέρει να συνεισφέρει και ουσιαστικά, καθώς έχει μπορέσει να συμμετάσχει είτε με γκολ είτε με αναμετρήσεις και στις επτά αναμετρήσεις της Μπαρτσελόνα. Πρόκειται για ένα φοβερό στατιστικό το οποίο αποδεικνύει πως ο Γιαμάλ έχει περάσει ήδη στο next level.

🚨🚨| Lamine Yamal (17) for Barcelona this season so far:



🅰️ vs Villarreal

⚽ vs Monaco

⚽️⚽ vs Girona

🅰️🅰️ vs Valladolid

🅰️ vs Vallecano

⚽️ vs Bilbao

🅰️ vs Valencia



