Ο Λαμίν Γιαμάλ αποχώρησε από την αποστολή της Ισπανίας και επέστρεψε στη Βαρκελώνη για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος τραυματισμού του στην αναμέτρηση με τη Σερβία (15/10, 21:45).

Λήξη συναγερμού στο «στρατόπεδο» της Μπαρτσελόνα μετά και τη νεότερη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ.

Ο 17χρονος είχε αποχωρήσει στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης της Ισπανίας με τη Δανία το Σάββατο (12/10, 1-0) για το Nations League και μάλιστα εθεάθη να φεύγει από το γήπεδο κουτσαίνοντας, κάνοντας άπαντες να αγωνιούν.

Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με ενημέρωση της εθνικής Ισπανίας, η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε δεν εντόπισε κάποιο είδος τραυματισμού και για αυτό ο ποδοσφαιριστής των Μπλαουγκράνα επέστρεψε στη Βαρκελώνη προληπτικά, προκειμένου να μην επιβαρύνει κι άλλο την κατάστασή του. Έτσι, ο Γιαμάλ δεν θα είναι στην αποστολή της Ισπανίας για το ματς απέναντι στη Σερβία την Τρίτη (15/10, 21:45).

Lamine Yamal has left Spain's Nations League camp and returned to Barcelona to "avoid any risk of injury" after undergoing an MRI that detected no "structural" injury, Spain announced.



He was seen limping to the team bus after Spain's 1-0 win vs. Denmark, but sources close to… pic.twitter.com/kH2TQxvmWq