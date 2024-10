Ο Χάνσι Φλικ έχει καταφέρει να μετατρέψει την Μπαρτσελόνα σε master του «offside trap», καθώς οι «μπλαουγκράνα» μετράνε τα περισσότερα υπέρ τους οφσάιντ από κάθε άλλη ομάδα που αγωνίζεται στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Επιστροφή στις νίκες για την Μπαρτσελόνα. Μετά την πρώτη ήττα της σεζόν σε επίπεδο πρωταθλήματος, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να διαλύσει με 3-0 την Αλαβές μέσα στη χώρα των Βάσκων και να επιστρέψει στην κορυφή της La Liga και στο +3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία που παρουσιάζει η Μπαρτσελόνα επί ημερών Χάνσι Φλικ, είναι ο τρόπος με τον οποίο βγάζει σε θέση οφσάιντ τους αντιπάλους της. Απέναντι στην Αλαβές, η Μπαρτσελόνα είδε δύο φορές την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα της, ωστόσο και τις δύο φορές οι αντίπαλοι ποδοσφαιριστές ήταν εκτεθειμένοι, με αποτέλεσμα οι «μπλαουγκράνα» να διατηρούν ανέπαφη την εστία τους.

Πρόκειται για κάτι που είναι δουλεμένο από τον Χάνσι Φλικ. Ο Γερμανός έχει δώσει εντολή -όπως αποδεικνύεται- στους ποδοσφαιριστές του να παίζουν πιο ψηλά στην άμυνα τους ώστε να «κερδίζουν» την μπάλα πίσω μέσω των οφσάιντ των αντιπάλων. Η Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή βρίσκεται πρώτη στη στατιστική κατηγορία των περισσότερων κερδισμένων κατοχών μέσω των οφσάιντ και στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα.

Και μάλιστα η διαφορά με τους υπόλοιπους είναι τεράστια. Η ομάδα του Φλικ μετράει 62 υπέρ της οφσάιντ. Ένας μεγάλος αριθμός εάν αναλογιστεί κανείς πως η 2η στη λίστα Μπράιτον, αριθμεί 31 υπέρ της οφσάιντ! Ο Φλικ έχει μετατρέψει την Μπαρτσελόνα σε Βασίλισσα του «offside trap» και βάσει αποτελεσμάτων, μέχρι στιγμής βγαίνει στον Γερμανό το πλάνο αυτό.

62 - Teams of top five European leagues and times with their opponents caught by offside this season:



62 - FC BARCELONA ⬆️

31 - Brighton & Hove Albion

27 - Fulham

26 - Osasuna

25 - Athletic Club



