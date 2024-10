Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να καλπάζει στην La Liga και μεγάλο μερίδιο φέρει η επιθετική της τριάδα η οποία έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλη «τριπλέτα» στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Μόλις μια εβδομάδα μετά την πρώτη της ήττα στη φετινή La Liga, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε δυναμικά στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας άνετα με 3-0 της Αλαβές στη χώρα των Βάσκων.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Χάνσι Φλικ ήταν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός φορ πέτυχε και τα τρία γκολ των «μπλαουγκράνα» και τους οδήγησε και πάλι στην κορυφή και στο +3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, τρεις εβδομάδες πριν από το μεγάλο clasico (26/10, 22:00).

Ο «Λέβα» έφτασε τα 10 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα και φυσικά είναι ο πρώτος σκόρερ της La Liga τη δεδομένη στιγμή, έχοντας ξεκινήσει τη σεζόν με το πόδι στο γκάζι.

Δεν είναι ωστόσο μόνο ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αυτός που σκοράρει για την Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν βάσει αριθμών αυτή τη στιγμή την πιο φορμαρισμένη επιθετική τριάδα από κάθε άλλη ομάδα των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων. Οι Λεβαντόφσκι, Γιαμάλ και Ραφίνια έχουν καταφέρει να πετύχουν μέχρι στιγμής 23 γκολ και είναι μπροστά από κάθε άλλη «τριπλέτα» στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Πίσω από την τριάδα των Καταλανών βρίσκεται η «τριπλέτα» της Μπάγερν, με τους Κέιν, Ολίσε και Μουσιάλα οι οποίοι μετράνε 18 γκολ στην Bundesliga. Σαλάχ, Ντίας και Ζότα μετράνε συνολικά 15 γκολ, ενώ η τριάδα της μισητής αντιπάλου, της Ρεάλ, με τους Μπαπέ, Βινίσιους και Ροντρίγκο έχει πετύχει μέχρι στιγμής 14 γκολ στην La Liga.

Barcelona's front three are on a different level this season 🤯🔥 pic.twitter.com/eBCUMkRCZA