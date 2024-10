Στο τελευταίο του ντέρμπι απέναντι στη Μπέτις αγωνίστηκε ο Χέσους Νάβας, στη νίκη της Σεβίλλης με 1-0 και το «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» του χάρισε ένα standing ovation που θα θυμάται για πάντα.

Η Σεβίλλη επικράτησε με 1-0 (50' πέν. Λουκεμπάκιο) της Μπέτις στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας χάρη στο γκολ του Λουκεμπάκιο στο δεύτερο ημίχρονο και πανηγύρισε τρεις πολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, ακόμη πιο πολύτιμη ήταν η στιγμή που χάρισε το κοινό του «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» στον σπουδαίο Χέσους Νάβας, ο οποίος αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο εν λόγω ντέρμπι, αφού θα αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο τον Δεκέμβριο.

Ο 38χρονος μπήκε στο ματς στο 72ο λεπτό και γνώρισε την καθολική αποθέωση και ανταπέδωσε συγκινημένος το χειροκρότημα. Άπαντες σηκώθηκαν από τα καθίσματά τους για να υποδεχθούν στον αγωνιστικό χώρο τον Νάβας, ο οποίος έφτασε τις 28 συμμετοχές σε ντέρμπι της Ανδαλουσίας (12 νίκες, 10 ισοπαλίες και 6 ήττες), αριθμό που αποτελεί ρεκόρ. Να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν θρύλο της ομάδας που μετράει 687 επίσημα ματς!

Jesus Navas was given a standing ovation whilst his name was being chanted throughout the Ramon Sanchez Pizjuan as he makes history in Seville. 👏🇪🇸 pic.twitter.com/nNekCmSXUA