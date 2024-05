O Χέσους Νάβας υπέγραψε συμβόλαιο με τη Σεβίλλη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και όλα τα χρήματα του μισθού του θα πάνε σε φιλανθρωπικό οργανισμό του κλαμπ.

Ανατροπή και συμβόλαιο «ζωής» του Χέσους Νάβας με τη Σεβίλλη! Ο 38χρονος δεξιός μπακ - χαφ ήταν να μην ανανεώσει με τους Ανδαλουσιανούς από τη στιγμή που δεν του έγινε πρόταση, όμως εν τέλει θα συνεχίσει για μισή σεζόν ακόμα αφού οι δυο πλευρές έκαναν μια πολύ ιδιαίτερη συμφωνία.

Ο αειθαλής Ισπανός έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 και σε αυτό το διάστημα δεν θα βάλει ούτε ευρώ στην τσέπη του! Για την ακρίβεια ο μισθός του Νάβας θα πάει εξ ολοκλήρου στο φιλανθρωπικό οργανισμό Sevilla Foundation που έχει ιδρύσει το κλαμπ.

Η συμφωνία των δυο πλευρών αφορά και το μέλλον, καθώς μετά την απόσυρση του τον Γενάρη του 2025 θα μπορεί να αναλάβει όποιο πόστο στον σύλλογο επιθυμούν.

Ο Νάβας πήγε για πρώτη φορά στη Σεβίλλη στα 15 του χρόνια αποχώρθησε το 2013 για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι και επέστρεψε στο «σπίτι» του το 2017. Ο αρχηγός των Ανδαλουσιανών είναι ο recordman συμμετοχών της ομάδας, με 684, ενώ έχει κατακτήσει δυο Κύπελλα UEFA, ισάριθμα Europa League και κύπελλα Ισπανίας και από ένα Super Cup Ευρώπης και Ισπανίας. Είναι επίσης 51 φορές διεθνής με την Ισπανία, με την οποία έχει σηκώσει το Μουντιάλ του 2010, το EURO του 2012 και το Nations League του 2023.

