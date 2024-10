Καρβαχάλ: «Έχω μόνο λόγια ευγνωμοσύνης για τη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Ντάνι Καρβαχάλ, έπειτα από την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Ρεάλ Μαδρίτης ευχαρίστησε δημόσια τον σύλλογο και τον πρόεδρο.

Ο Ντάνι Καρβαχάλ, μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Ρεάλ Μαδρίτης έως το 2026, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον σύλλογο και τον πρόεδρο, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Η Βασίλισσα έδειξε έμπρακτα τη στήριξή της στον αρχηγό της, ανανεώνοντάς του το συμβόλαιο μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό που υπέστη στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ, και ο Καρβαχάλ δηλώσε ευγνώμον για την κίνηση αυτή.

«Έχω μόνο λόγια ευγνωμοσύνης για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρό μας. Αυτή η ημέρα δείχνει ότι είμαστε το καλύτερο κλαμπ στον κόσμο. Στις επιτυχίες νιώθουμε χαρά, αλλά στις δύσκολες στιγμές φαίνεται η ψυχή μας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ, υπάρχει ακόμα πολύς Καρβαχάλ ντυμένος στα λευκά», δήλωσε ο 32χρονος αμυντικός.

Να θυμίσουμε πως ο Καρβαχάλ δεν θα αγωνιστεί ξανά για το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και τώρα θα αρχίσει η αποκατάστασή του μετά την επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί.

