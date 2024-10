Άτυχος στάθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ, ο οποίος στην τελευταία φάση του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατό του και μετά το ματς επιβεβαίωσε πως έχει υποστεί ρήξη χιαστού που θα τον κρατήσει εκτός για πολλούς μήνες.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το πολύτιμο τρίποντο απέναντι στη Βιγιαρεάλ και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της La Liga, έχασε ωστόσο τον αρχηγό της, Ντάνι Καρβαχάλ ο οποίος υπέστη σοκαριστικό τραυματισμό στο γόνατο και κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Στην τελευταία φάση του αγώνα και με τις τύχες του αγώνα να έχουν κριθεί υπέρ των Μερένγκες, ο δεξιός μπακ της Βασίλισσας θέλησε να απομακρύνει την μπάλα προ του Γέρεμι Πίνο που έκανε την προβολή, τραυματίζοντας σοβαρά το γόνατό του όπως αποτυπώθηκε και από το replay της φάσης.

Ο Καρβαχάλ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και λίγες ώρες αργότερα οι φόβοι για σοβαρή ζημιά επιβεβαιώθηκαν από τον ίδιο, καθώς όπως έγραψε στο twitter από το ασθενοφόρο, έχει υποστεί τραυματισμό στους χιαστούς και θα μείνει εκτός για πολλούς μήνες, κάτι που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα η Ρεάλ χάνει τον βασικό της δεξιό μπακ για το υπόλοιπο της σεζόν.

«Θα υποβληθώ σε χειρουργική επέμβαση και ήδη ανυπομονώ να ξεκινήσω την αποθεραπεία μου και να επιστρέψω... τέρας», ήταν χαρακτηριστικά το μήνυμα του Καρβαχάλ.

Έτσι, «εφιάλτης» των σοβαρών τραυματισμών ξυπνάει και φέτος για τους Μαδριλένους, καθώς εκτός από τον σκόρερ του περσινού τελικού του Champions League αντίστοιχο τραυματισμό στο γόνατο είχαν υποστεί την περασμένη σεζόν οι Κουρτουά, Αλάμπα και Μιλιτάο.

🚨⚠️ BREAKING: Dani Carvajal has torn his ACL, confirmed.



“Serious cruciate ligament injury. I’m gonna have surgery and already looking forward to starting recovery and coming back like a BEAST”.



“Thank you all so much for your messages, I feel very loved”. pic.twitter.com/7KaCvqi8LP