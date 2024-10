Η Ρεάλ Μαδρίτης δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη στήριξη της προς τον Ντάνι Καρβαχάλ, καθώς η Βασίλισσα ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ισπανό δεξιό μπακ έως και το καλοκαίρι του 2026.

Το μεγάλο «σοκ» για τον Ντάνι Καρβαχάλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαιώθηκε. Ο Ισπανός δεξιός μπακ που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ υπέστη τελικά ρήξη χιαστού και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για τουλάχιστον οκτώ μήνες και πιθανότατα δεν θα προλάβει να αγωνιστεί ξανά στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ωστόσο έδειξε έμπρακτα τη στήριξη της προς τον αρχηγό της, ανανεώνοντας του το συμβόλαιο. Σε μια κίνηση μεγάλης ομάδας, η Βασίλισσα γνωστοποίησε πως το συμβόλαιο του Ντάνι Καρβαχάλ ανανεώθηκε μέχρι το 2026, δείγμα του μεγαλείου του ισπανικού συλλόγου.

Ο Καρβαχάλ δεν αναμένεται να αγωνιστεί ξανά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και θα ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι προς την επιστροφή στη δράση μετά την επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί.

