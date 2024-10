Οι εργασίες του ανακαινισμένου «Καμπ Νόου» φτάνουν προς το τέλος τους αλλά οι φίλοι της Μπαρτσελόνα θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή λίγους μήνες ακόμα μέχρι την επιστροφή στο «σπίτι» τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί τελικά το πρώτο δίμηνο του 2025.

Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν η Μπαρτσελόνα αγωνίζεται μακριά από τη φυσική της έδρα, λόγω της ανακαίνισης του ιστορικού «Καμπ Νόου» που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από το καλοκαίρι του 2023 οι Μπλαουγκράνα έχουν μεταφερθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης για τα εντός έδρας παιχνίδια τους, συνθήκη που βάσει του αρχικού προγράμματος θα έληγε τον Δεκέμβριο του 2024. Ωστόσο, όπως αναφέρει η καταλανική «Sport», οι φίλοι των Καταλανών θα χρειαστεί να κάνουν λίγη ακόμα υπομονή για να επιστρέψουν «σπίτι» τους.

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της Μπάρτσα εκτιμά πλέον ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο προς χρήση από το νέο έτος, κάπου ανάμεσα στα τέλη Ιανουαρίου και τις αρχές Φεβρουαρίου. Έτσι, το πρώτο ματς στο ανανεωμένο «Καμπ Νόου» θα είναι κατά πάσα πιθανότητα είτε απέναντι στη Βαλένθια (26/1) είτε κόντρα στην Αλαβές (2/2).

Η χωρητικότητα του γηπέδου σε πρώτη φάση θα έχει όριο τις 65.000, καθώς τα έργα θα συνεχίζονται μέχρι και το 2026. Η τελική χωρητικότητα θα ανέρχεται στους 105.000 θεατές.

Barcelona expect to return to the Spotify Camp Nou for the match against Valencia in late January, or against Alavés in early February.



— @sport pic.twitter.com/zgxDBgM3mQ