Η σύζυγος του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Άννα Λεβαντόφσκα, αποκάλυψε τη... συνταγή της επιτυχίας του Πολωνού σταρ για το φοβερό ξεκίνημα που έχει κάνει στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχει ξεκινήσει τη σεζόν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός σούπερ σταρ αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της Μπαρτσελόνα σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, μετρώντας ήδη επτά γκολ σε επτά αγωνιστικές. Ο «Λέβα» βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των σκόρερ της La Liga και στοχεύει σε ακόμα ένα χρυσό παπούτσι.

Η σύζυγος του στράικερ της Μπαρτσελόνα, Άννα Λεβαντόφσκα, αποκάλυψε το «μυστικό» της επιτυχίας του 36χρονου σταρ. Η σύζυγος του Λεβαντόφσκι αποτελεί το μεγάλο «όπλο» του Πολωνού επιθετικού, καθώς από το 2013 εργάζεται ως διατροφολόγος, βοηθώντας όλα αυτά τα χρόνια τον «Λέβα».

Όπως αποκάλυψε η ίδια, τα τελευταία 15 χρόνια έχει βοηθήσει τον Λεβαντόφσκι με τη διατροφή του και αυτός είναι ο βασικός λόγος που ο Πολωνός επιθετικός, αν και στα 36 του, διαθέτει μια τρομερή φυσική κατάσταση και ένα σώμα που τον κρατάει στο υψηλό επίπεδο.

«Τα τελευταία 15 χρόνια βγάζω το πρόγραμμα διατροφής του Ρόμπερτ και τα συμπληρώματα που πρέπει να παίρνει. Πλέον είναι ικανός να τα βγάζει πέρα μόνος του ωστόσο εξακολουθώ να τον βοηθάω. Διατηρεί το σώμα του σε εξαιρετική κατάσταση και ακολουθεί συγκεκριμένη διατροφή εδώ και πολλά χρόνια. Για αυτή τη σεζόν του έφτιαξα ένα νέο πλάνο συμπληρωμάτων. Βρίσκεται πάντα σε εξαιρετική κατάσταση, όχι μόνο σωματικά αλλά σε όλους τους τομείς. Είναι 36 και έχει σώμα 25χρονου», δήλωσε η σύζυγος του Λεβαντόφσκι.

📹🔵🔴 Anna Lewandowska al #QuèThiJugues!



💪 "Lewandowski té 36 anys, però físicament sembla que en tingui 25, i això és per l'aposta per una vida saludable"



✅ "Si necessita gols per ser feliç? Sí, és la persona més ambiciosa que conec"



📹 DIRECTE: https://t.co/Q4PJnnqAPt pic.twitter.com/O5hHCUFHnf