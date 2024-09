Με το σήμα των Coldplay στη φανέλα θα αγωνιστεί η Μπαρτσελόνα στο μεγάλο Clasico του Οκτώβρη με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Άρωμα Coldplay θα έχει η φανέλα της Μπαρτσελόνα στο μεγάλο Clasico της 27. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την «Spotify», η Μπαρτσελόνα έχει συνηθίσει τους φιλάθλους της να... τιμά κάποιον μεγάλο καλλιτέχνη ή συγκρότημα στα παιχνίδια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σειρά αυτή τη φορά αναμένεται να πάρουν οι Coldplay. Το γνωστό βρετανικό συγκρότημα της εναλλακτικής ροκ μουσικής που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 1997, θα κοσμήσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στο ερχόμενο Clasico που θα διεξαχθεί στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσει και η επίσημη ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα, όπως συνηθίζουν να κάνουν οι «μπλαουγκράνα» πριν από τα Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

(🌕) JUST IN: Barcelona will wear Coldplay’s logo on their shirts for the Clasico. @tjuanmarti #FCB 🎶🔵🔴🔥 pic.twitter.com/cO5fHZNL3M