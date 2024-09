Μέσω βιοψιών οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα έμαθαν περισσότερες λεπτομέρειες για το σώμα του Πέδρι ώστε ο Ισπανός να αποφύγει τους τραυματισμούς που τον ταλαιπωρούν τους τελευταίους μήνες.

Καλύτερο ξεκίνημα με την Μπαρτσελόνα δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Χάνσι Φλικ. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν μπει δυναμικά στη σεζόν και παρά τα πολλά προβλήματα με τους τραυματισμούς, έχουν κάνει το απόλυτο 5/5 στην La Liga και φυσικά βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Πέδρι μέχρι στιγμής αποτελεί έναν εκ των πιο φορμαρισμένων ποδοσφαιριστών του Φλικ. Σε αυτό το ξεκίνημα, ο Ισπανός χαφ δείχνει να έχει αφήσει πίσω τους τραυματισμούς, θυμίζοντας τον Πέδρι της πρώτης σεζόν που έκανε το «μπαμ» στον ευρωπαϊκό χάρτη.

Τις τελευταίες δύο σεζόν ο Πέδρι έχει ταλαιπωρηθεί από διάφορους τραυματισμούς. Κυρίως μυϊκούς. Ο Ισπανός χαφ έχει μείνει ουκ ολίγες φορές στα «πιτς», κάτι που έχει επηρεάσει τόσο τον ίδιο όσο και την Μπαρτσελόνα, καθώς ο 21χρονος αποτελεί έναν εκ των πιο σημαντικών μέσων των «μπλαουγκράνα».

Με την έλευση του Χάνσι Φλικ, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ένας πιο λεπτομερείς έλεγχος στο σώμα του Πέδρι. Στόχος των ανθρώπων της Μπαρτσελόνα ήταν να μάθουν περισσότερα για το σώμα του Πέδρι και να μάθουν τη φύση των τραυματισμών που τον ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια. Ο Πέδρι πέρασε από έναν εξονυχιστικό έλεγχο και μάλιστα οι γιατροί πήραν και βιοψίες από το σώμα του, στέλνοντας τις εξετάσεις σε ένα ειδικό κέντρο στις ΗΠΑ. Πέρα από τις βιοψίες, ο 21χρονος χαφ πέρασε και από έναν γενετικό έλεγχο ώστε να έχουν στα χέρια τους περισσότερα αποτελέσματα.

Τι πόρισμα έλαβαν οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα; Ο Πέδρι πρέπει να δουλέψει περισσότερο στη φυσική του κατάσταση, τόσο με την υπόλοιπη ομάδα, όσο και ατομικά. Με τη βοήθεια του τεχνικού επιτελείου του Χάνσι Φλικ, ο Πέδρι κατάφερε μέσα στο καλοκαίρι, μετά τον τραυματισμό του στο EURO 2024, να δυναμώσει σε εντυπωσιακό βαθμό το σώμα του και να προσθέσει στο σώμα του σημαντικά κιλά μυϊκής μάζας τα οποία ήταν απαραίτητα. Ο Ισπανός βρίσκεται πλέον στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και μοιάζει να έχει βρει τον καλό του εαυτό, έχοντας εξελιχθεί σε έναν καταλυτικό ποδοσφαιριστή του Χάνσι Φλικ.

🚨🚨| Under Hansi Flick's new regime at Barcelona, Pedri had genetic testing done over the summer to identify the cause of his recurring injuries...



Reports now suggest his injuries are “a thing of the past” 👀🇪🇸



[@mundodeportivo] pic.twitter.com/0ENK4FQCjK