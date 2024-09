Ο Χάνσι Φλικ θα στερηθεί για ακόμη τρεις εβδομάδες τον Φερμίν Λόπεθ, καθώς ο 21χρονος ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα τραυματίστηκε εκ νέου στον τετρακέφαλο.

Μετά το πλήγμα με τον Ντάνι Όλμο, που θα μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα, η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τώρα ένα νέο πρόβλημα με τον Φερμίν Λόπεθ να τραυματίζεται εκ νέου.

Ο 21χρονος μέσος τραυματίστηκε στις αρχές του μήνα, στην προπόνηση της εθνικής Ισπανίας Κ21. Το πρωί της Τρίτης (17/09), ο Λόπεθ έπαθε νέα ζημιά στην προπόνηση της Μπαρτσελόνα που θα τον κρατήσει εκτός για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, όπως γνωστοποίησε ο Καταλανικός σύλλογος,

Φέτος, έχει αγωνιστεί σε τρία ματς της Μπαρτσελόνα, με το τελευταίο να είναι εκείνο απέναντι στη Ρεάλ Βαγιαδολίδ την τελευταία μέρα του Αυγούστου.

MEDICAL NEWS | During training this morning, Fermín López suffered an injury to the rectus femoris muscle in his right quadriceps. He is expected to be out around three weeks. pic.twitter.com/B53o8sGg2Y