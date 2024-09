Τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Ντάνι Όλμο δεν ήταν καλά κι έτσι ο Ισπανός μέσος της Μπαρτσελόνα θα χρειαστεί να μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα.

Η Μπαρτσελόνα μοιράστηκε κάποια άσχημα νέα με τους οπαδούς της σήμερα το πρωί, αφού τα αποτέλεσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Όλμο, μετά τον χθεσινό τραυματισμό του στο ματς με την Τζιρόνα, μόνο καλά δεν ήταν.

Πιο συγκεκριμένα, ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός μέσος υπέστη τραυματισμό στο ισχίο του κι έτσι θα χρειαστεί 4-5 εβδομάδες για να τον ξεπεράσει. Κι όλα αυτά ενώ ο Όλμο είχε μόλις παίξει τα πρώτα του τρία παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα, μετά τα προβλήματα με την εγγραφή του που αντιμετώπισαν οι Καταλανοί και μετρούσε τρία γκολ σε ισάριθμα ματς.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

Tests conducted this morning on Dani Olmo have revealed that he has injured his right hamstring. He is expected to be unavailable for about 4 to 5 weeks. pic.twitter.com/8XB1Qa4RE3