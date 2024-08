Δύο γκολ των Αντουάν Γκριεζμάν και Μάρκος Γιορέντε με σουτ έξω από την περιοχή οδήγησαν την Ατλέτικο Μαδρίτης στην πρώτη της νίκη στην La Liga (3-0 την Τζιρόνα), το βράδυ όπου Χουλιάν Άλβαρες και Κόνορ Γκάλαχερ έκαναν ντεμπούτο στο «Μετροπολιτάνο».

Ωραίοι οι νέοι (Χουλιάν Άλβαρες, Κόνορ Γκάλαχερ), αλλά και οι παλιοί (Αντουάν Γκριεζμάν, Μάρκος Γιορέντε, Κόκε) είναι αλλιώς! Με δύο γκολ από ισάριθμα σουτ εκτός περιοχής των δύο τελευταίων, η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε άνετα την Τζιρόνα στο «Μετροπολιτάνο» (3-0) και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στην φετινή La Liga.

Ο Αργεντινός επιθετικός, η πιο ακριβή μεταγραφή του καλοκαιριού μέχρι τώρα αντί 75+20 εκατομμυρίων ευρώ, ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός ως Ροχιμπλάνκος και είχε διάθεση αλλά όχι ουσία, ενώ ο Άγγλος μέσος μπήκε ως αλλαγή στο τελευταίο ημίωρο και δεν πρόλαβε να δείξει πολλά, αφού άλλωστε το ματς είχε ουσιαστικά κριθεί υπέρ της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε. Στα επίσημα, παρακολουθώντας τη νέα του ομάδα, και ο Κλεμάν Λενγκλέ, ο οποίος θα παρουσιαστεί σε λίγες ώρες, ως δανεικός από την Μπαρτσελόνα.

Την πλάστιγγα υπέρ των Ροχιμπλάνκος έγειραν αρχικά ο Γάλλος επιθετικός, με συρτή εκτέλεση φάουλ που αιφνιδίασε τον Πάουλο Γκατσανίγκα (39’) και στην συνέχεια ο Ισπανός μπακ – χαφ, ο οποίος με «κεραυνό» δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα της καταλανικής ομάδας (48’), σημειώνοντας το δεύτερό του γκολ, μετά από αυτό στο 2-2 με την Βιγιαρεάλ στην πρεμιέρα.

WHAT A GOAL MARCOS LLORENTE!!!! pic.twitter.com/6vkQtx4eIs

Η Τζιρόνα, η οποία ψάχνει ακόμα να βρει την… αύρα της απίθανης ομάδας που πέρυσι σόκαρε ευχάριστα όλη την Ευρώπη, προσπάθησε να αντιδράσει στην τελική ευθεία, αλλά δεν τα κατάφερε και παρέμεινε με μόλις έναν βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές, αν και μετά από ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, μάλιστα, ο Κόκε έβαλε το κερασάκι με κοντινό πλασέ, ύστερα από πολύ ωραία αντεπίθεση με φοβερή κούρσα του Πάμπλο Μπάριος, καταπληκτικό ομαδικό συνδυασμό και τον ακούραστο Γιορέντε να δίνει την ασίστ στον αρχηγό για το 3-0.

3-0 Atlético Madrid.



KOKE MAKES IT THREE !!!!!!!!!!!!!! BEAUTIFUL GOAL BY ATLETICO !!!!!!!!!!!pic.twitter.com/KGjmoVoztT