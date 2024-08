Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Μπαρτσελόνα έχει έρθει σε συμφωνία με τον Φεντερίκο Κιέζα και πλέον απομένει το «ναι» της Γιουβέντους για να μετακομίσει στην Βαρκελώνη.

Ένα πολύ σημαντικό βήμα για την απόκτηση του Φεντερικό Κιέζα φαίνεται πως έκανε η Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι «μπλαουγκράνα» ήρθαν σε προφορική συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος το τελευταίο διάστημα γνωρίζει πως δεν υπολογίζεται από τον Τιάγκο Μότα.

Οι Καταλανοί μετά το «ναυάγιο» της περίπτωσης του Νίκο Γουίλιαμς θέλουν πάση θυσία ενίσχυση στα «φτερά» και ο 26χρονος μοιάζει ιδανική λύση, τόσο αγωνιστικά όσο και (κυρίως) οικονομικά.

Όπως μεταδίδει ο Ιταλός ρεπόρτερ, το μόνο που απομένει πλέον είναι το «ναι» της Γιουβέντους, η οποία αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατ. ευρώ. Πάντως, φαίνεται πως όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι αισιόδοξοι ότι η υπόθεση θα έχει happy end.

Την περασμένη σεζόν ο Κιέζα αγωνίστηκε σε 37 παιχνίδια με την «Μεγάλη Κυρία» σκοράροντας 10 φορές και μοιράζοντας τρεις ασίστ, ενώ την τρέχουσα περίοδο δεν έχει κάποια συμμετοχή, αφού όπως αναφέραμε δεν υπολογίζεται από το προπονητικό τιμ.

