Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα έπειτα από έναν τραυματισμό που υπέστη σε έναν μυ ο οποίος δεν υπάρχει στο 10% του παγκοσμίου πληθυσμού!

Χωρίς τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ θα πορευτεί για τον επόμενο μήνα η Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής και όπως ανακοίνωσε η Βασίλισσα, θα μείνει στα «πιτς» για τουλάχιστον έναν μήνα, χάνοντας μερικά σημαντικά παιχνίδια, ανάμεσα τους και η πρεμιέρα της League Stage του Champions League.

«Έπειτα από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, διαπιστώθηκε πως έχει τραυματιστεί στον πελματιαίο μυ», αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση της η Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με την Marca, ο συγκεκριμένος τραυματισμός δεν είναι συχνός. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό, αλλά γενικότερα. Διότι, όπως αναφέρει το γνωστό ισπανικό Μέσο, ο συγκεκριμένος μυς δεν βρίσκεται στο σώμα όλων των ανθρώπων του κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα, ο πελματιαίος μυς απουσιάζει από το 10% του παγκοσμίου πληθυσμού, όπως αναφέρεται στο ισπανικό δημοσίευμα. Μάλιστα γίνεται αναφορά πως ο συγκεκριμένος μυς είναι ουσιαστικά «άχρηστος» και δεν χρησιμεύει ουσιαστικά στο ανθρώπινο σώμα.

🚨 Jude Bellingham’s muscle injury is very rare.



Not everyone in the world has the muscle that Bellingham has injured. @marca pic.twitter.com/SWMVKEtDTP