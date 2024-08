Επιβεβαιώθηκαν τα δυσάρεστα για τη Ρεάλ Μαδρίτης καθώς το πρόβλημα που αποκόμισε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ στη σημερινή προπόνηση θα τον κρατήσει για έναν μήνα εκτός αγωνιστικών χώρων.

Τα δυσάρεστα για τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ και τη Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαιώθηκαν. Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα ο Άγγλος χαφ της Βασίλισσας θα απουσιάσει για τουλάχιστον έναν μήνα και θα χάσει μερικά σημαντικά παιχνίδια.

Όπως σημειώνεται, ο Μπέλινγκχαμ θα μείνει στα «πιτς» για έναν μήνα καθώς το χτύπημα που δέχτηκε στη σημερινή προπόνηση της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι ήταν πιο σοβαρό από ότι εκτιμήθηκε αρχικά.

Ο Μπέλινγκχαμ θα χάσει σίγουρα τα τρία παιχνίδια με τις Βαγιαδολίδ, Λας Πάλμας και Μπέτις, ενώ δεν αποκλείεται να απουσιάσει και απέναντι στις Σοσιεδάδ και Εσπανιόλ. Πέρα από αυτά τα παιχνίδια της La Liga, εάν δεν προκύψει κάποια ανατροπή, ο Άγγλος θα χάσει και την πρώτη αγωνιστική της League Stage του Champions League.

