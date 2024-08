Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα με τα οικονομικά της και γι' αυτό δεν μπορεί να εγγράψει το νέο της απόκτημα, Ντάνι Όλμο.

Η ισπανική «Cadena Ser» αποκάλυψε πως η Μπαρτσελόνα είναι πιθανό να μην καταφέρει να εγγράψει τον Ντάνι Όλμο ενόψει της πρεμιέρας της για την φετινή σεζόν στην La Liga, που θα γίνει το Σάββατο (17/08-22:30) με την Βαλένθια στο «Μεστάγια».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ισπανικού μέσου, η Μπαρτσελόνα να έλυσε το πρόβλημα που παρουσιάστηκε με την υπαναχώρηση της Libero από το deal των 100 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 25% των Barca Studios, αφού η Aramark πήρε την θέση της. Ωστόσο, η εταιρεία αυτή έχει δώσει μόνο τα 40 εκατ. μέχρι στιγμής, τα οποία αφορούσαν την δόση του Οκτωβρίου και όχι και τα υπόλοιπα 60 εκατ. τα οποία ήταν να πληρωθούν τον Ιούνιο.

Ακόμη όμως κι αν δώσουν αυτά τα λεφτά και πάλι οι Καταλανοί, παρ' ότι υπόκεινται πλέον στον κανόνα του 1 προς 1 (δηλαδή για κάθε ένα ευρώ που εισπράττουν μπορούν να ξοδέψουν ένα), δεν θα έχουν την δυνατότητα να εγγράψουν τον Ντάνι Όλμο, την απόκτηση του οποίου ολοκλήρωσαν την Παρασκευή (09/08). Μην ξεχνάμε πως πρόκειται για μία κίνηση που κόστισε 55 εκατ. ευρώ, δηλαδή ένα ποσό αρκετά βαρύ για τα οικονομικά δεδομένα των «μπλαουγκράνα» την τρέχουσα περίοδο.

Το πρόβλημα είναι πως για να λυθεί αυτό, πρέπει να πουληθούν παίκτες, κάτι που την προκειμένη χρονική στιγμή φαντάζει δύσκολο. Μόλις χθες ανακοινώθηκε επίσημα η αποχώρηση του Σέρχι Ρομπέρτο, όμως πρόκειται για έναν παίκτη που έφυγε ως ελεύθερος, άρα απλά αφαιρέθηκε ο μισθός του από το payroll της ομάδας. Κι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχουν οι συνθήκες για κάποια σημαντική πώληση.

