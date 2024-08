Παίκτες της Ατλέτικο Μαδρίτης θα πρέπει να θεωρούνται οι Χουλιάν Άλβαρες και Κόνορ Γκάλαχερ, με τους Ροχιμπλάνκος να ενισχύονται σημαντικά ενόψει της νέας σεζόν.

Σε ένα διπλό μεταγραφικό «χτύπημα» προχωρά η Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς όπως όλα δείχνουν θα κάνει δικούς της του Χουλιάν Άλβαρες και Κόνορ Γκάλαχερ.

Όσον αφορά τον Άλβαρες η υπόθεση θεωρούνταν «τελειωμένη», καθώς το μόνο που απέμενε για να ολοκληρωθεί το deal ήταν το «οκ» του Αργεντινού για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, ενώ το ποσό της μεταγαρφής ανέρχεται στα 95 εκατομμύρια ευρώ.

🚨🔴⚪️ Julián Álvarez to Atlético Madrid, here we go! Deal in place for €75m fixed fee plus €20m add-ons. Julián has ACCEPTED the proposal for five year deal after talks with agent Hidalgo today. Man City signed Julián for £14m and he’s now record sale for €95m package. pic.twitter.com/HwawVTyTrh

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, και ο Κόνορ Γκάλαχερ θα γίνει κάτοικος Μαδρίτης, με το «σίριαλ» του Άγγλου, που ήταν ανεπιθύμητος στην Τσέλσι, να λαμβάνει τέλος. Και στην περίπτωση του Γκάλαχερ, το συμβόλαιο θα είναι πενταετές, με την Ατλέτικο να δίνει στην Τσέλσι 42 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

🚨🔴⚪️ Conor Gallagher to Atlético Madrid, here we go!



After late night exclusive news on his green light to Atléti, there’s ok for his move from clubs.



Five year contract for Gallagher, €42m as fee to Chelsea for the English midfielder.



Medical booked WEDNESDAY. 🇪🇸🛫 pic.twitter.com/R2JqkMfFcL