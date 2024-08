Η Ατλέτικο Μαδρίτης κατάφερε να φτάσει σε οριστική συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες έναντι 70+25 εκατομμυρίων ευρώ! Απομένει το «ναι» του Αργεντινού για να ολοκληρωθεί η υπόθεση.

Μια ανάσα από τη «βόμβα» του Χουλιάν Άλβαρες βρίσκεται η Ατλέτικο Μαδρίτης. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, η ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην απόκτηση του Αργεντινού επιθετικού, καθώς όπως υποστηρίζει το «Athletic», η Ατλέτικο έχει ήδη φτάσει σε οριστική συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι, προσφέροντας στην αγγλική ομάδα «σίγουρα» 70 εκατομμύρια ευρώ και επιπλέον 25 ως μπόνους.

Όπως αναφέρει το έγκυρο αγγλικό Μέσο, οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει οριστικά και πλέον το μπαλάκι βρίσκεται στα χέρια του Άλβαρες. Το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί οριστικά το deal είναι το «ναι» του Άλβαρες.

Η Ατλέτικο αναμένεται με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώσει θετικά μια ακόμη σημαντική υπόθεση, έχοντας ήδη «κλείσει» τον Κόνορ Γκάλαχερ από την Τσέλσι έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ.

🚨 Atletico Madrid reach total agreement with Manchester City to sign Julian Alvarez. Deal worth up to €95m including add-ons- roughly ~£82m. Club record sale for #MCFC. 24yo has to finalise personal terms prior to completing #Atletico move @TheAthleticFC https://t.co/lnoQZGUDGP