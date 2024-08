Ο Κάρλο Αντσελότι εξήγησε σε συνέντευξή του τους λόγους για τους οποίους το πέρασμα του Εντέν Αζάρ από τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν ήταν το... ιδανικό.

Όταν ο Εντέν Αζάρ άφηνε την Τσέλσι για τη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι 2019, άπαντες έκαναν λόγο για μία σπουδαία μεταγραφή. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ιδανικά ούτε για τον Βέλγο, ούτε για τους φιλάθλους της Ρεάλ, που περίμεναν να τον δουν να δικαιολογεί τα περίπου 121 εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησε ο σύλλογος για την απόκτησή του.

Ο Αζάρ πέρασε τέσσερα δύσκολα χρόνια στη Ρεάλ, με την οποία σημείωσε μόλις 76 συμμετοχές, χωρίς να κάνει ιδιαίτερα εμφανή την παρουσία του στη Μαδρίτη. Μάλιστα, το περασμένο φθινόπωρο αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του, στα 32 του χρόνια.

Ο Κάρλο Αντσελότι, σε συνέντευξή του, εξήγησε γιατί η ανταγωνιστική συμπεριφορά του Αζάρ, αλλά και οι τραυματισμοί του, στάθηκαν εμπόδιο για την καριέρα του και την εξέλιξή της στη Ρεάλ.

Carlo Ancelotti: "I think the problem with Hazard was injuries, of course, but also the fact that he had difficulty competing. You have to train with high intensity when you are not playing. He played everything at Lille. In all the games he was in the eleven, then he signed for… pic.twitter.com/dsapFttEFW