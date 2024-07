Τέλος οι μεταγραφές για τη Ρεάλ Μαδρίτης δια στόματος Κάρλο Αντσελότι, με τον Ιταλό τεχνικό να ξεκαθαρίζει ότι η Βασίλισσα δεν θα κινηθεί για άλλη μεταγραφή το φετινό καλοκαίρι.

Κάτι παραπάνω από πλήρες φαίνεται πως είναι το ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της νέας σεζόν, μετά και τις εξαιρετικές μεταγραφικές προσθήκες που έκανε η Βασίλισσα, με αποκορύφωμα φυσικά εκείνη του Κιλιάν Μπαπέ.

Αυτό φάνηκε να ξεκαθαρίζει ο Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος σχολίασε πως η Ρεάλ δεν θα χρειαστεί να αποκτήσει κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή. Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός προπονητής ρωτήθηκε εάν η Ρεάλ θα εξετάσει κάποιον αμυντικό, αφού ο Λενί Γιορό που απασχολούσε την ομάδα υπέγραψε τελικά στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη, με τον Αντσελότι να τονίζει ότι η Ρεάλ όχι μόνο δεν θα κινηθεί για στόπερ, αλλά ούτε ενδιαφέρεται για κάποια άλλη προσθήκη.

«Το ρόστερ έκλεισε, δεν θα πάρουμε κανέναν. Ο Βαγιέχο γύρισε, ο Αλάμπα αναρρώνει και παράλληλα αξιολογούμε τους παίκτες από τις ακαδημίες μας. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν αποχωρήσεις, κανείς δεν θέλει να φύγει. Έχουμε μία εντυπωσιακή ομάδα», είναι τα λόγια του.

