Το νέο του συμβόλαιο με την Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε ο Κιλιάν Μπαπέ αφότου πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Έπειτα από την υπογραφή του και την δέσμευσή του με τους Μαδριλένους μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ακολουθεί η παρουσίαση του Γάλλου σούπερ σταρ στους φιλάθλους της ομάδας στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, το οποίο έχουν κατακλύσει οι φίλαθλοι της «βασίλισσας» προκαλώντας μάλιστα μέχρι και sold out.

Το ντελίριο που έχει προακλέσει η μεταγραφή του Κιλιάν Μπαπέ στον φίλαθλο κόσμο των Μαδριλένων φαίνεται και από το πρόβλημα που έχει προκληθεί στην διάθεση των φανελών με το όνομα και το νούμερό του, η καθυστέρηση στις παραγγελίες για τις οποίες έχει φτάσει ήδη τις έξι εβδομάδες.

Υπενθυμίζουμε πως η επίσημη ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης για την απόκτησή του είχε βγει στις 3 του Ιουνίου.

🏆✨ Kylian Mbappé and Florentino Pérez looking at the 15 Champions League trophies. pic.twitter.com/KPTkdACNzu