Ο Χάμες Ροντρίγκες έμεινε ελεύθερος από τη Σάο Πάολο και η Θέλτα κατέθεσε επίσημη πρόταση στον Κολομβιανό μεσοεπιθετικό.

Χάμες Ροντρίγκες και Σάο Πάολο αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους και να λύσουν πρόωρα τη συνεργασία τους. Ο Κολομβιανός σταρ κατάφερε να επανέλθει στο προσκήνιο μετά το εξαιρετικό Copa America που έκανε στο οποίο μάλιστα αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, ο Χάμες έχει στα χέρια του πρόταση από τη Θέλτα. Όπως αναφέρει η «COPE», η Θέλτα κατάθεσε τις τελευταίες ώρες πρότεινε διετές συμβόλαιο στον Κολομβιανό αστέρα ο οποίος θέλει σαν... τρελός να γυρίσει στην Ευρώπη. Πέρα από τη Θέλτα, οι Ισπανοί τονίζουν ότι για τον Χάμες ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες της La Liga.

Πέρα από τη Θέλτα, για την περίπτωση του Ροντρίγκες έχουν δείξει ενδιαφέρον τόσο η Νότιγχαμ Φόρεστ όσο και η Πόρτο.

