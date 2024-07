Κούμαν: «Ονειρεύομαι να επιστρέψω στην Μπάρτσα, αλλά όχι με αυτόν τον πρόεδρο»

Ο Ρόναλντ Κούμαν, πρώην παίκτης και προπονητής της Μπαρτσελόνα, έκανε αίσθηση με τα τελευταία του σχόλια σχετικά με τον σύλλογο.

Ο Κούμαν πήρε θέση στον πάγκο της Μπαρτσελόνα μεταξύ 2020 και 2021. Τελικά, όμως, ο Ολλανδός απολύθηκε όταν στον προεδρικό θώκο του συλλόγου ανέβηκε ο Τζουάν Λαπόρτα, λόγω ενός όχι και τόσο ικανοποιητικού ξεκινήματος εκείνη τη σεζόν.

Στα τελευταία σχόλια του Ολλανδού τεχνικού είναι σαφές ότι ουδέποτε κατάφερε να συγχωρέσει τον πρόεδρο των «μπλαουγκράνα». Ο άλλοτε αμυντικός της Μπάρτσα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνος της Ολλανδίας, ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν να επιστρέψει μια μέρα στην πρωτεύουσα της Καταλονίας. Και ο Κούμαν συνέχισε να παραδέχεται ότι κάτι τέτοιο θα σηματοδοτούσε κάτι σαν προσωπικό «όνειρο».

Ωστόσο, δεν θα έπαιρνε καν υπόψη του μια τέτοια διαδρομή, αν ο Λαπόρτα εξακολουθεί να επιβλέπει τις εργασίες στο τιμόνι του Καμπ Νόου: «Ονειρεύομαι να επιστρέψω στην Μπάρτσα, αλλά όχι με αυτόν τον πρόεδρο (Λαπόρτα). Δεν σέβεται τους θρύλους».

🚨🎙️| Koeman: “I dream of returning to Barça, but not with this president (Laporta). He doesn’t respect legends.” #fcblive pic.twitter.com/cpGCA992ng