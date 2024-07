Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Ισπανία, η Μπαρτσελόνα κατέθεσε στη Λειψία πρόταση ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ντάνι Όλμο.

Ο Ντάνι Όλμο πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό EURO 2024 και αισίως βρίσκεται στο στόχαστρο μεγάλων ομάδων.

Μία από αυτές είναι η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ που θέλει να κάνει δικό της τον 26χρονο μέσο της Λειψίας. Σύμφωνα με την Mundo Deportivo, οι ατζέντηδες του Όλμο έχουν ήδη δεχθεί πρόταση από την ομάδα της Καταλονίας, η οποία ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ συν τα bonus.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως έχει προσφερθεί εξαετές συμβόλαιο στον παίκτη, με τη Λειψία πάντως να έχει τον τελικό λόγο στο μεταγραφή, ενώ η ρήτρα των 60 εκατομμυρίων ευρώ λήγει αύριο (20/07).

