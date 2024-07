Όλμο: «Υπάρχει ειδική ρήτρα μέχρι 20 Ιουλίου, οπότε όσοι ενδιαφέρονται ξέρουν τι πρέπει να κάνουν»

Παρά το γεγονός πως έχει μπροστά του τον τελικό της Κυριακής (14/7, 22:00, Live από το Gazzetta) κόντρα στην Αγγλία, ο Ντάνι Όλμο δεν δίστασε να μιλήσει για το μέλλον του, αποκαλύπτοντας πως υπάρχει ειδική ρήτρα στο συμβόλαιό του με τη Λειψία.

Μπορεί να έχει μπροστά το μεγαλύτερο ματς της έως τώρα καριέρας του, τον τελικό του EURO 2024 κόντρα στην Αγγλία (14/7, 22:00, Live από το Gazzetta), ωστόσο ο Ντάνι Όλμο δεν αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση αναφορικά με το μέλλον του.

Ο άσος της Λειψίας που πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στα γήπεδα της Γερμανίας με 3 γκολ και 2 ασίστ, ρωτήθηκε αναφορικά με το μέλλον του και για το αν υπάρχει ειδική ρήτρα στο συμβόλαιό του με τους «ταύρους», κάτι που επιβεβαίωσε, βάζοντας «φωτιά» σε όσους συλλόγους θα επιθυμούσαν την απόκτησή του.

«Ειδική ρήτρα μέχρι τις 20 Ιουλίου; Ναι, αν κάποιες ομάδες με θέλουν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν... Υπάρχει ακόμη χρόνος μέχρι τις 20 του μήνα, ειδάλλως θα πρέπει να μπουν σε διαπραγματεύσεις» ήταν τα λόγια του μέσου της Ρόχα.

